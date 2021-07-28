ولادة قط بأربع آذان في أمريكا

المصدر: إعداد: سلوى الذيباني

في حالة نادرة، ولد قط يدعى «أصلان» بأربع آذان في ولاية بنسلفانيا الأمريكية. وتبنت القط سيدة تدعى سواتي كوماندوري (41 عاماً) وتعمل محللة مالية، بعد أن وجدته مع قطط أخرى في ورشة لإصلاح السيارات العام الماضي، عندما كانت تعمل متطوعة مع مجموعة لإنقاذ وتبني الحيوانات.

وقالت كوماندوري: «تلقيت مكالمة تفيد بإنقاذ 14 قطة صغيرة، وعندما ذهبت لأخذ القطط الجديدة إلى الملجأ، وجدت قطاً صغيراً بأربع آذان».

ووفقاً لدراسة أجريت عام 1957 في مجلة Journal of Heredity، وجد الباحثون أن الجين رباعي الأذنين هو جين نادر، وأن لدى زوجاً من القطط ذات الأربع أذان، فرصة بنسبة 50 % في نقل هذه السمة إلى ذريتهم. ونالت آذان «أصلان» الأربع شهرة واسعة وآلاف المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي. ويعاني القط من مشاكل خفيفة في تناول الطعام إلا أنه يعيش حياة طبيعية جداً.

وقالت كوماندوري: «إنه قط ثرثار واجتماعي للغاية، يحب الذهاب للتنزه ويصر على تذوق كل شيء، وإذا لم يُعط ما يريد من الطعام فإنه يسرقه ويهرب». وأضافت: «أنا سعيدة للغاية؛ لأنني حظيت بامتياز العناية به».