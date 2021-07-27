في حالة نادرة .. ولادة قط بأربع أذان في أمريكا !!

المصدر: إعداد : سلوى الذيباني

في حالة نادرة ولد قط يدعى “أصلان” بأربع آذان في ولاية بنسلفانيا بأمريكا.

وتبنت القطة سيدة تدعى “سواتي كوماندوري” 41 عامًا وتعمل محللة مالية، بعد أن وجدتها مع بقية قطط في ورشة لإصلاح السيارات العام الماضي.

وقالت كوماندوري “تلقيت مكالمة تفيد بإنقاذ 14 قطة صغيرة، وعندما ذهبت لأخذ القطط الجديدة إلى الملجأ ، وجدت قطة صغيرة بأربع أذان”.

طفرة نادرة.

وفقًا لدراسة أجريت عام 1957 في مجلة “Journal of Heredity” ، وجد الباحثون أن الجين رباعي الأذنين هو جين نادر ، وأن لدى زوج من القطط ذات الأربع أذان فرصة بنسبة 50٪ في نقل هذه السمة إلى ذريتهم.

ونالت أذان "أصلان" الأربع شهرة واسعة وآلاف المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي. ويعاني القط من مشاكل خفيفه في تناول الطعام إلا أنه يعيش حياة طبيعية جدًا.

وقالت كوماندوري مالكة القط :”إنه قط ثرثار واجتماعي للغاية، يحب الذهاب للتنزه و يصر على تذوق كل شيء، وإذا لم يُعط ما يريد من الطعام فإنه يسرقه ويهرب. وأضافت: "أنا سعيدة للغاية لأنني حظيت بامتياز العناية به.