قد تصل العقوبة للسجن 10 سنوات.. القبض على مواطن سعودي تلفظ على طبيب

المصدر: البيان

ألقت قوات الأمن السعودية القبض على مواطن سعودي في العقد الرابع من العمر إثر تلفظه على أطباء في أحد مستشفيات العاصمة المقدسة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن الجهات الأمنية بالمنطقة أوقفت المواطن واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى النيابة العامة.

ومن جهتها أكدت وزارة الصحة السعودية، أن الاعتداء على الممارسين الصحيين لفظياً أو جسدياً جريمة يعاقب عليها القانون. وقالت عبر حسابها في موقع "تويتر": إن الاعتداء على الممارس الصحي لفظيًا أو جسديًا جريمة يعاقب عليها النظام بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال".

ولفتت "الصحة" إلى أنه على أي متضرر بإمكانه أخذ حقه من خلال التوجه إلى حقوق وعلاقات المرضى أو الاتصال على الرقم 937.