أختان تجتمعان بعد فراق 38 عاماً

المصدر: إعداد- فاتن صبح

بعد فراق 38 عاماً اجتمعت الأختان ليزا وليلي هاردينغ، وبعد أن فرقتهما والدتهما. وقد اكتشفت ليزا البالغة من العمر 53 عاماً حين كانت لا تزال في سن المراهقة أن والدتها مويرا سبق وأنجبت أختاً لها تدعى ألكسندرا ومنحتها للتبني وهي لا تزال في أسبوعها الرابع.

وبما أن الوالدة كانت في عشرينيات العمر حينها وبغير زوج، فقد شعرت وفق ما أورد موقع «ميرور» أنها غير قادرة على الاعتناء بطفلتها الصغيرة فأعطتها لعائلة تتبناها.

وبعد مرور عدة عقود، وفي ظل صراع مويرا مع مرض السرطان أقرت بفعلتها وأعربت عن ندمها لتسليم ابنتها. وأشارت ليزا نقلاً عن أمها خلال برنامج تلفزيوني يعنى بأفراد العائلات المفقودين:

«لطالما كررت بأنها كانت تتمنى لو أن لديها ابنتين تقوم بتربيتهما. وقد بدأت البحث عن ألكسندرا بالفعل، وكانت أمنيتها الأخيرة قبل موتها أن تعثر على أختها لتبلغها أنها كانت تحبها».

وتمكن فريق البرنامج لحسن الحظ من تعقب الأخت، التي أعادت عائلتها بالتبني تسميتها ليلي مبقيةً على اسم ألكسندرا كاسم ثانٍ. وقد شعرت ليزا بسعادة عارمة للعثور على أختها التي لطالما حلمت بها سيما أنها تربت وحيدة.