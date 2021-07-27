بالفيديو.. مسؤول أمريكي يسائل الجزائريين عن نصيبه في "لحمة رأس" العيد

المصدر: البيان

زار مساعد وزير الخارجية الأمريكي جوي هود المكلف بالشرق الأوسط، أول أمس الأحد إلى الجزائر، لبحث التعاون وقضايا المنطقة، كما ظهر في فيديو يتحدث العربية بطلاقة، وأكد مازحا أنه يزور بلد الشهداء لأول مرة ويريد نصيبه من (بوزلوف) "لحمة الرأس" بمناسبة عيد الأضحى.

واستقبل جوي هود من طرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، أول أمس الأحد بمقر الوزارة، وشكل اللقاء فرصة لتباحث سبل تعزيز الحوار الاستراتيجي بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية وكذا استعراض آفاق ترقية حلول سياسية وسلمية لمختلف الأزمات التي تقوض السلم والأمن في منطقتي شمال إفريقيا والشرق الأوسط.