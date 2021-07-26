السعودية.. ضبط سائق متهور استأجر مركبة وعبر بها سيول وداي جازان «فيديو»

المصدر: البيان

أكدت إدارة مرور منطقة جازان السعودية، أنه وبالتنسيق مع إدارة الدفاع المدني، تم ضبط مواطن سعودي عَبَرَ بمركبته أحد الأودية والشعاب أثناء جريانها في محافظة العارضة، وتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق النظام بحقه.

وأهابت إدارة المرور عبر حسابها في موقع «تويتر» بقائدي المركبات تجنب عبور الأودية والشعاب حفاظاً على سلامة الجميع.

وكشفت المصادر أن المركبة التي يستقلها المتهور مستأجرة من أحد محلات تأجير السيارات خارج المنطقة.

ويذكر أن ناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي، نشروا مقطع فيديو يظهر جرف سيول "وادي جازان" لمركبة جازف قائدها بعبور السيل، رغم تحذيرات الدفاع المدني الذي نجح في إنقاذ 3 أشخاص كانوا داخلها.