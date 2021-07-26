العثور على طريق روماني قديم تحت مياه البندقية

المصدر: دبي - البيان

اكتشف علماء الآثار الإيطاليون بالقرب من مدينة البندقية وبالتحديد في قاع بحيرة البندقية الشاطئية، بقايا مبانٍ وجزءاً من طريق تعود للعصر الروماني، باستخدام الطرق الصوتية المائية. وأشارت مجلة «سايانتفيك ريبورتس» إلى أنه في عصر الإمبراطورية الرومانية كان مستوى سطح البحر أدنى، وكانت معظم أجزاء البحيرة أعلى منه. وعثر علماء الآثار في قاعها وجزرها على قطع أثرية تعود لتلك الفترة.

وأجرى علماء معهد العلوم البحرية في البندقية برئاسة فانتينا مادركاردو بالتعاون مع زملائهم من جامعة IUAV ومعهد العلوم البحرية في بولونيا، مسحاً لقاع البحيرة باستخدام جهاز سونار متعدد الحزم لكشف المواقع تحت الماء.

وعثر العلماء خلال عملهم في قناة «تريبورتي» الواقعة في الجزء الشمالي الشرقي من البحيرة، على بقايا 12 مبنى أثرياً على خط واحد يمتد مسافة 1140 متراً. ويعتقد العلماء أن ارتفاع كل مبنى بلغ 2.7 متر وطوله 50 متراً. كما عثروا على بضعة مبانٍ ارتفاعها 4 أمتار وطولها 134.8 متراً، يعتقد الباحثون أنها مباني الميناء. كما عثر الباحثون على أحجار مرصوفة في قاع قناة تريبورتي، بطريقة تشبه تلك التي كان الرومان يستخدمونها في إنشاء الطرق، ما يشير إلى أن المباني كانت تقع على امتداد الطريق القديم.