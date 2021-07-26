نيزك يضيء سماء النرويج

المصدر: أوسلو - رويترز

أضاء «نيزك كبير على نحو استثنائي» جنوب النرويج لفترة وجيزة، أول من أمس، محدثاً صوتاً صاخباً وهو يمر عبر السماء. وقال خبراء إن جزءاً منه ربما سقط على الأرض في مكان قد لا يبعد كثيراً عن العاصمة أوسلو.. ولم ترد بعد تقارير عن خسائر مادية أو بشرية.

وبدأت تقارير مشاهدة النيزك ترد عند نحو الساعة الواحدة صباحاً (بالتوقيت المحلي)، مع تداول مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه نور خاطف لمرة واحدة على الأقل يضيء مرسى في هولميستراند، جنوبي أوسلو. وتعكف شبكة النيازك النرويجية على تحليل المقطع المصور وبيانات أخرى في محاولة لتحديد منشأ النيزك ووجهته.

وقالت الشبكة إن البيانات الأولية تشير إلى أن جزءاً من نيزك ربما سقط على الأرض في منطقة كثيفة الغابات، تسمى فينيماركا وتبعد 60 كيلومتراً فقط إلى الغرب من العاصمة أوسلو.