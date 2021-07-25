قصة امرأة كويتية تنام في الشارع مع ابنتها

المصدر: البيان

تجاوبت وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية في الكويت بشكل مباشر، مع نداء وجهته مواطنة وطفلتها عبر حسابات في مواقع التواصل الإجتماعي لإنقاذها من العيش والنوم في الشارع. وفقا لصحيفة القبس الكويتية.

وبعد تلقي وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب، نداء المواطنة في 21 يوليو الجاري، جرى خلال ساعات توفير سكن لها بالتعاون مع إحدى الجمعيات الخيرية في البلاد، وذلك بمتابعة وتنسيق مباشر مع وكيل قطاع التنمية الإجتماعية هناء الهاجري.

قصة المواطنة بدأت بزواجها من «غير كويتي»، حيث روت في مقاطع مرئية لها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أنها أُجبرت عليه حيث «باعها أهلها له»، حسب وصفها، مضيفة أن تقصير زوجها في مسؤوليات البيت وأنه طلب منها ترك وظيفتها، وإدمانه على المخدرات كان السبب في وصولها إلى أن تنام في الشارع هي وابنتها منذ نهاية الحظر الأخير.

وانتهت قصة المواطنة بعد أن قام أحد المواطنين بالعثور عليها في منطقة السالمية، وقام بحجز إحدى الغرف الفندقية لها للمبيت فيها لمدة يوم، ومن ثم قام بمناشدة المسؤولين بالتدخل وإنقاذها وهو ما تم فعلا.

وتعقيبا على مقطع الفيديو المتداول للفتاة الكويتية وابنتها، أوضحت الوزارة أنها قامت وبالتعاون والتنسيق المسبق مع وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع إحدى الجمعيات الخيرية لتقديم يد العون للفتاة، وذلك إلى حين استئناف الجهات والهيئات الحكومية دوامها الرسمي اليوم الأحد لاستكمال الاجراءات اللازمة لمعالجة هذه المشكلة.