شيخ الأزهر يعلق على الكوارث الطبيعية التي تشهدها بعض دول العالم

المصدر: البيان

أكد فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، أن ما تشهده بعض الدول من فيضانات أودت بحياة الكثيرين وشردت آخرين، وارتفاع قياسي في درجات الحرارة، ما هو إلا ناقوس خطر يؤكد ضرورة التحرك لمكافحة التغير المناخي.

وقال فضيلة الإمام الأكبر عبر حسابه الرسمي في تويتر: "إن ما تشهدُه بعض دول العالم من فيضانات أودَتْ بحياة المئات وشردَتْ آخرين، ومن ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة في عددٍ من المناطق، هو ناقوسُ خطرٍ يؤكِّد ضرورة التحرك الجاد والحازم لمكافحة مخاطر التغيرِ المناخيِّ، وحماية مستقبل البشرية من هذا الخطر الحقيقي".