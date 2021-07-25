مصر تصدر بيانا بشأن إمكانية أداء العمرة لمواطنيها

المصدر: البيان

أوضح مسؤول بوزارة السياحة والآثار المصرية، أن المصريين لن يستطيعوا أداء مناسك العمرة، رغم إعلان السعودية بدء موسم مناسك العمرة.

وأرجع المسؤول ذلك إلى عدم إصدار السعودية للضوابط المنظمة لموسم العمرة الجديد حتى الآن، وما إذا كانت ستستقبل معتمرين من الخارج، أم ستكتفي بالمعتمرين السعوديين والمقيمين بالمملكة.

وأضاف أن قرار المملكة العربية السعودية بتعليق دخول المصريين لأراضيها ما زال ساريا إلى الآن، موضحا أن الوزارة بانتظار استصدار المملكة للضوابط السعودية المنظمة لموسم العمرة لهذا العام، ومعرفة إذا ما كان سيتم السماح بسفر المصريين لأداء العمرة خلال الفترة الحالية أم لا، لافتا إلى أنه بمجرد موافقة المملكة على استقبال المعتمرين المصريين ستقوم الوزارة بإعلان الضوابط المنظمة لسفر المعتمرين المصريين للعمرة. وفقا لصحيفة الوطن المصرية.

وكانت السعودية أعلنت عودة موسم العمرة اعتبار من اليوم الأحد بعد انتهاء أداء شعائر الحج.