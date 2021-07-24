شاهد.. ولادة أرض جديدة من تحت الماء في الهند

المصدر: البيان

تداول ناشطون على موقع التواصل اجتماعي «فيسبوك» مقطع فيديو مثيراً للدهشة، يُظهر بروز أرض جديدة من تحت الماء في ولاية هاريانا شمالي الهند.

ويبدو في المقطع صوت الشخص الذي نجح في تصوير هذا المشهد الطبيعي النادر وهو يطلب من رفاقه التراجع إلى الخلف بسبب حالة الغموض التي أحاطت بالجميع.

الفيديو، الذي حقق نسب مشاهدة عالية، قسم مشاهديه فريقين، أحدهما رأى أن ارتفاع الأرض حدث بسبب نشاط الصفائح التكتونية، في حين فسر الفريق الآخر الظاهرة بتصاعد الميثان المحصور في الأرض.