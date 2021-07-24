مصر.. وفاة طالبة ثانوية عامة أثناء دخولها الامتحان

المصدر: البيان

لفظت طالبة بالصف الثالث الثانوى بقرية كفر بلمشط التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية في مصر ، اليوم السبت، أنفاسها الأخيرة أثناء دخولها امتحان الفيزياء.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن طالبة بالصف الثالث الثانوي بمدرسة نصر عبدالغفور الثانوية بنات توفيت عقب تدهور حالتها الصحية أثناء دخولها لجنة الامتحان.

وجرى نقل الطالبة جثة هامدة إلى مستشفى منوف العام وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأبلغ المسؤولون عن لجنة امتحان الثانوية العامة بمدرسة ناصر عبدالغفور الثانوية بمنوف، عن وجود حالة إغماء للطالبة «م. أ. ع» الساعة 9:50، وتم نقلها عن طريق الإسعاف إلى مستشفى منوف العام، لاتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة، وبالكشف عليها تبين إصابتها بأزمة قلبية، وتوفيت داخل مستشفى منوف العام، وجارٍ إنهاء الإجراءات الطبية والقانونية لتسليم جثمان الطالبة لذويها.