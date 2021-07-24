القبض على 3 سعوديين سرقوا 22 مركبة

المصدر: البيان

ألقت السلطات الأمنية السعودية القبض على 3 مواطنين سعوديين سرقوا "22" مركبة.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على "3" مواطنين تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والخامس من العمر، لارتكابهم جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة "22" مركبة بغرض بيعها بعد تفكيكها، تم استردادها.

وبحسب وكالة الانباء السعودية "واس" جرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وأحيلوا إلى النيابة العامة.