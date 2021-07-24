مصر .. حقيقة مقتل الراقصة لورديانا في التجمع الخامس

المصدر: البيان

نفت مصادر أمنية مصرية حقيقة ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي حول مقتل الراقصة البرازيلية لورديانا، التي ظهرت أخيراً مع مطربي المهرجانات عمر كمال وحمو بيكا في فيديو كليب منذ 4 أشهر.

وقالت المصادر أن جثة الراقصة التي عُثر عليها في شقة التجمع الخامس لسيدة تحمل جنسية إحدى دول جنوب شرق آسيا وليست البرازيلية لورديانا. بحسب المصري اليوم.

وقالت التحريات إن المجني عليها 26 سنة، راقصة تعمل في الفنادق، وقدمت إلى القاهرة منذ 6 أشهر، واستأجرت شقة في منطقة التجمع الخامس، وتم العثور على جثتها بجوار باب المصعد في الدور الخامس الذي تقيم فيه.

وكانت شرطة المباحث المصرية تلقت بلاغاً من حارس العقار، "الجمعة"، بالعثور على جثة راقصة في الدور الخامس، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وتم نقل الجثة إلى المشرحة لعرضها على الطب الشرعي لكشف غموض الحادث.