اكتشاف 160 بيضة متحجّرة في الأرجنتين

المصدر: نيوكوين - أ ف ب

أعلن علماء إحاثة أرجنتينيون، أول من أمس، اكتشاف أكثر من 160 بيضة متحجرة لطيور من حقبة ما قبل التاريخ نتيجة حفريات أشغال في حرم جامعي بمقاطعة نيوكوين في منطقة باتاغونيا (جنوب الأرجنتين).

وقالت عالمة المتحجرات دومينيكا سانتوس: «وجدنا حقلاً كاملاً يحوي بيوضاً متحجرة لطيور تتميز ببيوض يراوح حجمها بين خمسة وسبعة سنتيمترات». وأوضحت أن هذه البيوض «تعود إلى 85 مليون سنة».

واكتُشفت هذه المتحجرات خلال أعمال تجديد في جامعة لا كوماهيو الواقعة في منطقة يعود تاريخها إلى حقبة الدهر الوسيط، على بعد 1100 كيلومتر إلى الجنوب من بوينس آيرس.

ويعمل فريق علماء من الجامعة منذ أسابيع في موازاة أشغال التجديد الجارية على الاعتناء بأية متحجرات يحتمل اكتشافها في الموقع. وتابعت العالمة قائلة: «علمنا بوجود آثار بيوض وعندما بدأ العمل جئنا لمراقبة الموقع ووجدنا أكثر من 160 بيضة».