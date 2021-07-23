القبض على طبيب مصري متهم بقتل زوجته الطبيبة بـ 11 طعنة

المصدر: البيان

تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة الدقهلية في مصر من إلقاء القبض على الطبيب المتهم بقتل زوجته الطبيبة بقرية سلنت التابعة لمركز المنصورة بـ 11 طعنة، بعد اختبائه بأحد الأماكن، والتى تم تحديدها وتم مهاجمة المكان وإلقاء القبض عليه.

يذكر أن طبيب أسنان بقرية سلنت التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، أنهى حياة زوجته الطبية بطعنها بسكين عدة طعنات بسبب خلاف بينهما وهرب، وفقا لصحيفة اليوم السابع.



وتلقت مديرة أمن الدقهلية، إخطارا بورود بلاغ من مستشفي المنصورة الدولي بوصول طبيبة أسنان 26 سنة جثة هامدة نتيجة طعنات متعددة.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مقتل دكتورة 26 سنة نتيجة تلقي 11 طعنة نافذة، على يد زوجها، وفر هاربا، وتبين أن الطبيبة لديها ثلاثة أطفال، وقد نشب خلاف بينهما، قام على إثرها الأخير بالمساك بسكين وطعنها 11 طعنة نافذة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة أمرت بتشريح الجثة وبيان أسباب الوفاة، وأمرت عقب ذلك بدفن الجثمان.