فيديو.. فأر يقتحم جلسة برلمان ويثير الفوضى

المصدر: وكالات

اقتحم فأر جلسة برلمان إقليم الأندلس، الذي يتمتع بحكم ذاتي جنوب إسبانيا.

وتسبب الفأر في حالة من الفوضى والهلع خلال جلسة البرلمان، مما أدى ببعض النواب إلى الوقوف على الكراسي.

وظهر في الفيديو، الذي نشرته عدة صفحات ومواقع اجتماعية، كيف كانت الجلسة تسير بشكل طبيعي بينما كانت المتحدثة الإقليمية مارتا بوسكيه تلقي كلمتها، قبل أن تصاب بهلع وذهول مفاجئ بعدما رصدت الفأر، الذي قال عنه شهود عيان إن حجمه كان ضخما.

وجاء اقتحام الفأر للجلسة بالتزامن مع استعداد المشرعين للتصويت على تعيين السياسية الاشتراكية سوزانا دياز في مجلس الشيوخ عن منطقة جنوب إسبانيا.

وبمجرد انتهاء الضجة، عاد النواب إلى التصويت، حيث تمت الموافقة على سوزانا في مجلس الشيوخ.