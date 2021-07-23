"يقطين فضائي" بوزن أكثر من 300 كيلوغرام في الصين

نمو "يقطين فضائي" بوزن أكثر من 200 كيلوغرام في قاعدة زراعة المحاصيل في الغلاف الفضائي

يلقى اليقطين الفضائي، الذي كانت بذوره والعديد من المحاصيل تحوم في الفضاء، استحسانا في السوق الصينية، وفق صحيفة "الشعب" الصينية.

وتظهر الصورة منتج تربية محاصيل الغلاف الفضائي "يقطين الفضاء" الذي يزن أكثر من 200 كيلوغرام في قاعة عرض الفاكهة والخضروات لقاعدة تربية الفضاء في حديقة تيانشوي الوطنية الزراعية عالية التقنية في قانسو.

وتعد حديقة تيانشوي أول قاعدة زراعة في الفضاء الجوي في غرب الصين.

ويتراوح وزن "اليقطين الفضائي"، بين 200 كيلوغرام وأكثر من 300 كيلوغرام.