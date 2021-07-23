روبوت «ناسا» يجمع عيّنات مريخية خلال أسبوعين

المصدر: (واشنطن - أ ف ب)

يبدأ الروبوت الجوّال «برسيفرنس» التابع لوكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» في غضون أسبوعين بجمع عيّنات صخور من قاع بحيرة قديمة على المريخ، وهي مهمته الأساسية على «الكوكب الأحمر».

وقال مدير العلوم في «ناسا» توماس زوربوشن: «عندما أخذ نيل أرمسترونغ العينات الأولى من بحر الهدوء (على سطح القمر) قبل 52 عاماً، أطلق عملية ساهمت في إعادة النظر في ما كانت البشرية تعرفه عن القمر».

وأضاف: «لا أتوقع أقل من ذلك بالنسبة للمريخ مع العينات الأولى من (برسيفرنس) من فوهة جيزيرو والعينات التي ستليها».

وكانت المركبة التي يبلغ حجمها حجم سيارة دفع رباعي كبيرة هبطت في 18 فبراير في فوهة جيزيرو التي يعتقد العلماء أنّها كانت تحتوي على بحيرة عميقة قبل 3.5 مليارات سنة، وتتمثل مهمتها في البحث عن أدلّة على حياة سابقة محتملة على الكوكب الأحمر.

واجتازت المركبة منذ ذلك الحين مسافة كيلومتر واحد من موقع هبوطها في اتجاه الجنوب.

وقال المسؤول العلمي في المشروع كين فارلي في مؤتمر صحافي «أصبحنا نشاهد بيئة أقدم بكثير، تعود مليارات السنين إلى الوراء».

وتعتقد «ناسا» أن الفوهة كانت تضم بحيرة امتلأت ثم فرغت مرات عدة، وكانت تتوافر فيها الظروف الملائمة للحياة.

ويُفترض أن يسهم تحليل هذه العينات في توضيح التركيب الكيميائي والمعدني للصخور لمعرفة ما إذا كانت بركانية أم رسوبية.