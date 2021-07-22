حفل كارثي يتسبب بقتل وإصابات وحرائق في أمريكا

المصدر: البيان

تسبب زوجان أمريكيان بكارثة جسيمة في إحدى الغابات أثناء إقامتهما حفلا للكشف عن جنس مولودهما المرتقب.

ويواجه الزوجان وهما من ولاية كاليفورنيا الأمريكية تهما جنائية بسبب دورهما في اندلاع حريق مدمر في الغابات العام الماضي.

واستخدم الزوجان أداة نارية خلال حفل للكشف عن جنس مولودهما المرتقب، مما أدى إلى اشتعال الحرائق. وفقا لسكاي نيوز.

وأضرمت النيران في مساحة تناهز 9300 هكتار، كما دمرت خمسة منازل و15 مبنى آخر. وأودى الحريق بحياة رجل الإطفاء تشارلي مورتون.

وقال جيسون أندرسون، المدعي العام لمقاطعة سان برناردينو، خلال مؤتمر صحفي، إن الزوجين مانويل خيمينيز وأنجيلا خيمينيز متهمان بارتكاب 30 جريمة، بما في ذلك القتل غير العمد.

وأضاف: "من الواضح أنكما تسببتما في فقدان أرواح وإصابة أشخاص وتدمير منازل وحرق أراض.. الضرر كبير، على الصعيدين المالي والنفسي".

ويتمتع الزوجان حاليا بالسراح المؤقت، في انتظار موعد محاكمتهما.