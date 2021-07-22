بالفيديو.. ما قصة الناجي الوحيد في 2027؟

المصدر: البيان

شهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية جدلا واسعا، إثر تداول منشورات ومقاطع فيديو حول شخص مجهول الهوية يزعم أنه الناجي الوحيد في العالم في 2027، عبر مقاطع فيديو يرجع تاريخ نشر أقدمها إلى فبراير الماضي.

ويدور الجدل حول شخص إسباني مجهول الهوية يدعى "جافيير"، لديه حساب على "تيك توك" يحمل عنوان "الناجي الوحيد في 2027"، ويقوم بنشر فيديوهات لعالم خال من البشر.

وحققت الفيديوهات، التي ينشرها هذا الحساب، ملايين المشاهدات، وأصبح يتابعه نحو 5.6 مليون شخص، بينما وصل عدد من سجلوا إعجابهم بالصفحة إلى أكثر من 26 مليون شخص.

انتشرت قصة "الناجي الوحيد في 2027" على نطاق واسع في يونيو الماضي، عندما نشرت وسائل إعلام إسبانية خبرا يقول إن إحدى الشركات المتخصصة في الإنتاج الفني ستقوم بتحويل القصة إلى مسلسل تلفزيوني يحمل نفس الاسم، بحسب وكالة "سبوتنيك".

يذكر أن أول تاريخ أول فيديو نشره "الناجي الوحيد في العالم" على صفحته يرجع إلى شهر فبراير الماضي، وكان يتضمن مقاطع من مدينة فالنسيا الإسبانية وهي خالية من البشر، بحسب وكالة "سبوتنيك".

وقال موقع "أوديو فيجوال 451" الإسباني، في تقرير عن قصة الناجي الوحيد، نشره في يونيو الماضي، إن شركة "بيتا سبين" للإنتاج الفني ستحول قصة "الناجي الوحيد" إلى مسلسل تلفزيوني، مشيرا إلى أن مولد تلك القصة كان موقع "تيك توك".

وتمثل شركة "بيتا سبين" إحدى شركات التابعة لشركة الإنتاج والتوزيع الألمانية "بيتا فيلم".

ويقول الموقع إن الشركة تعهدت بتحويل تلك القصة إلى مسلسل، مشيرة إلى أنه سيحكي قصة شاب إسباني استيقظ داخل أحد المستشفيات ليجد نفسه الناجي الوحيد في العالم العام 2027، وأن الساعات الرقمية وحسابات البريد الإلكتروني تؤكد ذلك التاريخ.

ويقول الموقع إن الشاب الإسباني، الذي يدعى جافيير، يتواصل مع العالم الحالي في 2021، عبر الإنترنت، ويقول إنه الآن في نفس العام، لكنه في عالم يطلق عليه "الواقع الموازي".

وبحسب الموقع، فإن الحبكة الدرامية للمسلسل ستدور حول اكتشاف كيف وصل إلى "الواقع الموازي" ولماذا وما هي مهمته في ذلك العالم، وكيف يمكن أن يعود إلى العالم الحالي بمساعدة متابعيه.

وتقول شركة "بيتا سبين": "إنها قصة غريبة لا تصدق ومغامرة وخيال علمي جذب إليه أنظار العالم بفضل الفيديوهات التي ينشرها".