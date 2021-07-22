بالفيديو.. القبض على 3 أشخاص بحوزتهم أسد في العين السخنة بمصر

المصدر: البيان

كشفت الأجهزة المصرية ملابسات ما تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، متضمنا خبرا وصورة لشاب يحمل أسدا على كتفه ويتجول في شوارع العين السخنة.

وقالت الداخلية المصرية إنه، ومن خلال الفحص وتحديد مكان الواقعة والشخص المشار إليه، تبين أنه مصور فوتوغرافي مقيم بالقاهرة وبصحبته شخصان مقيمان بالقاهرة وبحوزتهم شبل يبلغ من العمر 5 أشهر من دون تراخيص.

وأشارت إلى أنهم كانوا بصدد تصويره مع رواد إحدى القرى السياحية مقابل مبلغ مالي للصورة.

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن الأجهزة الأمنية وعقب تقنين الإجراءات ألقت القبض على من ظهروا في الصورة وبمواجتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.