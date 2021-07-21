إعلان يثير ضجة كبيرة في الأردن.. طلب عاملات نظافة يحملن البكالوريوس

المصدر: البيان

أثار إعلان في الأردن حول طلب عاملات نظافة يحملن البكالوريوس ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف مدير عمل مدينة إربد عمر عبيدات، أن خطأ مطبعياً وقع بنشر إعلان عبر صفحة "فيسبوك" الخاصة بالمديرية يتضمن الإشارة لشرط طلب شهادة البكالوريوس على وظيفة عاملات نظافة.

وأكد عبيدات أن المديرية تداركت الخطأ بعد أقل من 10 دقائق على نشرة وتم حذفه على الفور وإعادة نشر الإعلان بعد تصحيحه.

وأشار وفقا لصحيفة الغد الأردنية إلى أن بعض المتابعين قاموا بعمل (سكرين شوت) عن الصفحة وقاموا بإعادة نشر الاعلان القديم، فيما قام اخرون بعمل مشاركة للمنشور عبر صفحاتهم دون إعادة تصحيح الخطأ”.

بدورهم قال متابعون لصفحة المديرية إن ارتفاع نسبة البطالة وتجاوزها الـ 40 % دفع بالمؤسسات الخاصة لطلب عمال نظافة حاصلين على درجة البكالوريوس.

وأشاروا إلى أن الأردنيين تجاوزا ثقافة العيب وهناك العديد من أصحاب الشهادات الجامعية يعمل بمهنة عامل وطن ونظافة، إلا أن اشتراط الشهادة مقابل وظيفة عامل نظافة أثار استهجان المواطنين.