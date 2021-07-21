امرأة محتالة تسرق ألماسا بملايين الدولارات

المصدر: وكالات

احتالت امرأة على تاجر مجوهرات فاخرة في العاصمة البريطانية لندن، بطريقة ماكرة وسرقت منه ماسات بقيمة 4.2 مليون جنيه إسترليني.

وانتحلت المرأة التي تدعى لولو لاكاتوس صفة خبير أحجار كريمة، وتظاهرت بأنها تقيم 7 ماسات في صالة عرض "بودلز" في شارع نيو بوند في مايفير بوسط لندن. بحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية.

ووضعت الجواهر في محفظة مقفلة وكان من المقرر حفظها في قبو الجواهرجي في انتظار تسديد قيمتها، وعندما تم فتح الحقيبة وجد الخبير الحقيقي 7 حبات صغيرة من الماس المزيف فيها.

وقال المدعي العام فيليب ستوت: "خفة يد المدعى عليها ساعدتها في سرقة حبات الألماس".

ولاكاتوس ذات الـ60 عاما ولدت في رومانيا وعاشت في فرنسا، وتنفي التهم الموجهة إليها.