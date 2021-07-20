كيف تنشئ رسالة معايدة مميزة؟

المصدر: البيان

كشفت خبيرة إتيكيت عن طريقة جيدة لإنشاء رسالة تهنئة مميزة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت الدكتورة شيماء البهي أن رسائل التهنئة المنتشرة يتم إرسالها إلى كل الأصدقاء عن طريق برامج التواصل الاجتماعي في معظم المناسبات المختلفة.

ولفتت إلى أن ذلك الأسلوب يجعل الشخص المتلقي للرسالة لا يشعر بخصوصيتها.

وقالت البهي، خلال لقائها اليوم في برنامج "صباح الخير يا مصر"، على شاشة القناة الفضائية المصرية الأولى، إن كتابة اسم كل شخص في الرسالة يضفي عليها نوعاً من الخصوصية والتميز.

وأضافت أن هذا الأمر كفيل بأن يبعث في نفس المتلقي فرحةً وتقديراً لا نظير لهما.