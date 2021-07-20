ياقوتة كشميرية زرقاء تباع بمليوني يورو

المصدر: نيس - أ ف ب

بيع حجر ثمين من الياقوت الكشميري الأزرق، يزن 27 قيراطاً، مقابل 2.1 مليون يورو خلال مزاد من تنظيم «أوتيل دي فانت دو مونتي كارلو»، وفق ما أعلنت ناطقة باسم دار المزادات هذه.

وقُدّرت قيمة هذا الحجر النفيس بما بين مليونين وثلاثة ملايين يورو. وهو مركّب على خاتم من البلاتين والذهب الأصفر ومحاط بلفّتين من الماس المستدير. وقد طُرح للبيع بسعر 1.7 مليون يورو في مزاد أقيم في مطعم «كافيه دو باري».

ورفع سبعة مزايدين عبر الهاتف السعر قبل أن تستقرّ المزايدات على ما مجموعه مع الرسوم 2.7 مليون يورو لقطعة المجوهرات هذه التي كانت ملكاً لعائلة أميرية أوروبية، وباتت من نصيب شارٍ إيطالي الجنسية.

وتباع عادة أفضل أحجار ياقوت كشمير الأزرق، المحبّبة جدّاً في أوساط هواة الجمع، بأسعار تتخطّى المليون يورو. وكشف انهيار تربة حدث في القرن التاسع عشر في جبال هملايا عن منجم أحجار استثنائية، بحسب ما أوضحت دار المزادات.

وقد أغلقت معظم حقول الياقوت الأزرق في المنطقة، ما يفسّر ندرة هذه الأحجار وقيمتها.

وفي العام 2014، بيعت ياقوتة زرقاء سيلانية تحمل اسم «بلو بيل أوف إيجا» زنتها 392 قيراطاً موضوعة على عقد من الماس بسعر بلغ 17.29 مليون دولار خلال مزاد لدار «كريستيز» في جنيف.

وبيع 80% من قطع المجوهرات البالغ عددها 450، والتي عرضت في مزاد أمس، بقيمة إجمالية تبلغ 6 ملايين يورو.