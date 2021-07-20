شاهد.. ظهور رأس بشري عملاق في سماء طوكيو

المصدر: البيان

أثار رأس بشري عملاق ظهر مؤخرا في سماء العاصمة اليابانية طوكيو الكثير من التساؤلات والإشاعات عبر الانترنت حول العالم، فما هي القصة الكاملة لهذا الرأس؟

استيقظ سكان طوكيو الجمعة الماضية على مشاهدة رأس بشري ضخم يبلغ ارتفاعه عدة طوابق، يطفو في سماء العاصمة، من دون سابق إنذار، ما أثار تساؤلات وبعض الصدمات، خاصة وأن ألعاب طوكيو الأولمبية على وشك الانطلاق.

ويعدو الرأس العملاق الطريف لمشروع يديره 3 فنانين يابانيين يدعى (Masayume) أو "الحلم التنبئي".

وأوضحت العضو في المشروع "كوجين هاروكا" أن رأس طوكيو هو عبارة عن منطاد ضخم يساوي ارتفاعه نحو بناية مكونة من 7 طوابق، ويأمل الفريق الذي يطلق على نفسه (me) أن يحفر هذا المشروع مخيلات السكان خلال الجائحة، ويزرع فيهم فكرة أن "كل شيء ممكن أو وارد الحدوث"، حتى ظهور رأس عملاق يشبه عمالقة أنمي Attack on Titan على حين غفلة، بحسب موقع (nippontimes.net).