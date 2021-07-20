28 ألف يورو لمن يرغب في السكن بقرى هذا البلد الأوروبي

المصدر: البيان

تخطط منطقة كالابريا في جنوب إيطاليا لتقديم ما يصل إلى 28 ألف يورو للأشخاص الذين يرغبون في السكن في قراها القديمة، التي تعاني من انخفاض في عدد السكان.

ونقلت إذاعة "مونت كارلو" عن شبكة سي إن إن قولها في 14 يوليو 2021 أنه لجذب سكان جدد تقدم هذه القرى الإيطالية، التي يبلغ عدد سكانها 2000 نسمة بالمتوسط، مساعدة مالية للقادمين الجدد الراغبين في العيش فيها.

لكن الأموال لا توزع بدون مقابل، بل يجب أن يلتزم المعنيون ببدء عمل تجاري أو تولي وظيفة معينة تحتاجها القرية. بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا يزيد عمر القادمين الجدد على 40 عاماً وأن يستقروا خلال 90 يوماً من قبول الطلب، من أجل تلقي الأموال.

وسيتم دفع المساعدة على شكل أقساط شهرية على مدى ثلاث سنوات أو دفعة واحدة لتمويل نشاط جديد مثل مطعم أو متجر أو فندق أو غير ذلك.

أما الهدف، فهو تحفيز الاقتصاد المحلي وبث حياة جديدة في التجمعات السكانية الصغيرة. وبحسب عضو المجلس الإقليمي جيانلوكا جالو: "نريد أن يتناسب الطلب على الوظائف مع العرض، ولهذا طلبنا من القرى إخبارنا بنوع المهنيين التي تفتقر إليهم لجذب عمال محددين".

وأكثر من 75٪ من المدن في كالابريا يبلغ عدد سكانها حالياً أقل من 5 آلاف نسمة، وهو رقم يثير مخاوف من أن تختفي بعض القرى تماماً في غضون سنوات قليلة إذا لم تتجدد.