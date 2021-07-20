مستقبل مجهول للحاجز المرجاني العظيم

المصدر: (بريزبين - أ ف ب)

لا تزال الآفاق المستقبلية «قاتمة جداً» للحاجز المرجاني العظيم، حتى لو تحسّن وضعه بعض الشيء في العام المنصرم، وفق ما أعلن علماء من الحكومة الأسترالية، في وقت تستعدّ اليونيسكو للبتّ في احتمال وضع هذا النظام البيئي الفريد من نوعه على قائمة التراث المهدد.وكانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) قد نشرت في يونيو توصيات خبرائها وأجهزتها الاستشارية التي تدعو إلى وضع هذا الحاجز الكبير المدرج في قائمة التراث العالمي منذ 1981 على لائحة المواقع «المعرّضة للخطر»، نظراً لتدهور حاله، خصوصاً بسبب موجات الابيضاض المتكررة التي ضربت المرجان بفعل الاضطرابات المناخية.