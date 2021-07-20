إغلاق 3 ثغرات في هيكل المحطة الفضائية

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت وكالة ناسا، أن رواد المحطة الفضائية الدولية، تمكنوا مؤخراً من سد وعزل 3 ثغرات صغيرة في هيكل المحطة الفضائية الدولية، من المحتمل أنها كانت تتسبب بتسرب الهواء، حسب ما ذكر موقع روسيا اليوم.

وقال المتحدث باسم المجلس الاستشاري لسلامة الرحلات الفضائية في ناسا، ديفيد ويست: «إن الطاقمين الروسي والأمريكي في المحطة، تمكنا من إصلاح 3 أماكن في هيكل المحطة، كان من المحتمل أنها تسهم في تسرب الهواء». وأضاف «لقد تم سد الشقوق بالمواد اللاصقة والعازلة في 3 أماكن أخرى من هيكل المحطة، لكن معدل تسرب الهواء لم ينخفض بشكل كامل، لا يوجد خطر على سلامة الطواقم هناك، لكن المجلس الاستشاري لسلامة الرحلات الفضائية في ناسا، سيتابع الوضع هناك باستمرار».