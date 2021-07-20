لصّ ظريف.. دخل منزلاً للسرقة فنظّف كل شيء وقدّم الطعام للقطط!

المصدر: البيان

فوجئ زوجان شابان من ولاية نيوجيرسي الأمريكية عندما اكتشفا أن شخصاً غريباً اقتحم منزلهما أثناء غيابهما، ولكنه لم يسرق شيئاً بل شرع في تنظيف المنزل وقدم الطعام للقطط ثم غادر.

قالت قناة WECT التلفزيونية المحلية في 13 يوليو 2021 أن "السارق" غير المألوف هو شخص يدعى "لويس أنجيلينو الثالث" ويقوم بتنظيف شقق أصدقائه لكسب المال.

وكان يعتقد أنه كان ينظف شقة صديقه مارك، لكنه دخل المكان الخطأ، وعند وصوله أمام الباب بحث تحت الممسحة عن المفتاح كما طلب منه مارك أن يفعل. وللصدفة فقد وجد بالفعل مفتاحاً في المكان فدخل وبدأ في العمل.

وروى أنجيلينو على تيك توك أنه عندما انتهى تلقى اتصالاً من صديقه يسأله إن سار كل شيء على ما يرام، فرد "أنا الآن في غرفة معيشتك أنتظر عودتك إلى المنزل. وألعب مع قططك". لكن مارك رد "لكن ليس لدي قطة".

وعندما عاد الزوجان وجدا أن شقتهما قد تم تنظيفها جيداً من دون أن يفهما ما وقع. وبعد قليل اتصل أنجيلينو بـ"ضحاياه" وشرح لهم كل شيء.

بعد انتشار هذه القصة، تلقى أنجيلينو طلبات عدة للحصول على خدماته في التنظيف ويقول إن الحادث قد يكون الدفعة التي يحتاجها لتنمية أعماله الخاصة.