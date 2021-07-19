سعودية تقدم بلاغاً ضد مصري: أخذ 500 ألف ورفض يتزوجني

المصدر: البيان

اتهمت سيدة سعودية، شاباً مصرياً من محافظة المنوفية بالنصب والاستيلاء على أموالها بحجة الزواج منها، وتم تحرير محضر بالواقعة والقبض عليه وجاري عرضه على النيابة العامة.

وذكرت صحيفة المصري اليوم أن المجني عليها قالت في المحضر، إنها تعرفت على شاب (19 سنة) من محافظة المنوفية على مواقع التواصل الاجتماعي، واتفقا على الزواج، مؤكدة أنها أرسلت له مبالغ مالية تصل إلى 500 ألف جنيه لشراء شقة في مصر لإتمام زواجهما.

وأضافت أنها ذهبت إلى مصر لبدء إجراءات الزواج ثم فوجئت أنه يتهرب منها ورفض إتمام الزواج، كما رفض رد المبالغ المالية التي حصل عليها.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا من سيدة سعودية اتهمت شابًا مقيم بمحافظة المنوفية بالحصول على أموالها على مدار سنتين بهدف الزواج وفوجئت أنه يتهرب منها بعدما حضرت إلى المنوفية لإتمام الاتفاق بينهما.