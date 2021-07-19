بالفيديو.. كلب جائع يشعل حريقاً في منزل

المصدر: البيان

تسبب كلب جائع، في ولاية ميشيغان الأمريكية، في إشعال حريق في منزل، بعد محاولاته الفاشلة للحصول على الطعام.

ووفقا لقناة "سي بي إس ديترويت" الأمريكية، اصطحب ريتشارد فينيا أطفاله إلى المدرسة وترك حيوانه الأليف في المنزل جائعا.

ومن جانبه، حاول الكلب الجائع الحصول إلى الطعام، وأشعل موقد الغاز عن طريق الخطأ، فانطلق إنذار حريق في المنزل، ووصل رجال الإطفاء إلى المكان وقاموا بإخماد الحريق وإنقاذ الكلب الجائع.

وقال فينيا في تصريح للقناة: "اكتسب فين وزنًا زائدًا في الآونة الأخيرة، لذا فكرت أن عليه اتباع نظام غذائي".