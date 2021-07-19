تصميم فندق يثير غضب سكان إسكتلندا

المصدر: البيان

أثار "فندق دبليو" "W hotel"، الذي ما يزال قيد الإنشاء في إدنبره عاصمة إسكتلندا في المملكة المتحدة، جدلا واسعا، لا بل استياء، لدى الرأي العام البريطاني بسبب هندسته التي اعتبرت "غير جذابة".

فقد شبهت صحيفة "الغاردين" البريطانية هذا المبنى، بسبب الشكل الموجود أعلاه، إضافة إلى لونه وتصميمه، بـ "إيموجي البراز" التي تستخدم على تطبيقات الدردشة مثل "واتساب" وغيرها.

وقد اعتبرت الصحيفة أن هذا المبنى شوه واجهة هذه المدينة التاريخية الجميلية التي تحافظ على إرثا هندسيا عمره أكثر من 14 قرنا.

وانتقدت الصحيفة استمرار العمال تشييد المبنى على الرغم من وضع إدنبره على لائحة اليونيسكو للتراث العالمي والجهود التي بذلت للحفاظ على طابع المدينة التاريخي وحملات الناشطين ضده والمفاوضات التي جرت لتعديل التصميمات.

ويشكل هذا المبنى، الذي شكل محط انتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، جزءا من مركز تجاري ضخم في العاصمة الإسكتلندية يضم 158000 متر مربع من المحلات التجارية والمطاعم والشقق الفاخرة، بالإضافة إلى سينما ومواقف سيارات كبيرة.