فلبيني يحلّق أطول مسافة على متن لوح طائر

المصدر: إعداد: نهى حوّا

حطم مبتكر فلبيني من عشاق طائرات «الدرون» والسيارات الطائرة، الرقم القياسي لأطول طيران على متن لوح طائر، حيث ورد أن رحلته تجاوزت المسافة التي قطعها الفرنسي فرانكي زاباتا في عام 2016.

وأفاد موقع «غوود نيوز» الكندي أن الفلبيني، كيكسز منديولا، (40 عاماً)، انطلق من الشاطئ بطائرته الشخصية التي سمَّاها «كونسبتو ميلينيا»، وحلّق لمدة سبع دقائق و22 ثانية، قاطعاً مسافة 2.89 كيلومتر. ويُظهر الرجل في مقطع فيديو الذي تم تصويره في مقاطعة زامباليس في الفلبين، وهو يصعد إلى ارتفاع 30 قدماً فوق سطح الأرض.

وبحسب ما ورد، فإن رحلته تجاوزت الرقم القياسي لموسوعة غينيس العالمية الذي سجله الفرنسي زاباتا في عام 2016 والذي عبر مسافة 2.25 كيلومتر.