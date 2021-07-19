عطر برائحة البنزين لعشّاق السيارات الكهربائية

المصدر: إعداد: فاتن صبح

صممت شركة «فورد» لعشاق السيارات الكهربائية المفتقدين لشذا النفط، عطراً برائحة البنزين، ولعبت على التسمية، كما على شكل القارورة، فأطلقت على المنتج تسمية «ماك أو»، متلاعبة على وتر تسمية سياراتها «ماك إي»، ومرادف كلمة عطر «أو»، واعتمدت تصميم مضخة الوقود للقارورة.

وأجرت شركة فورد، وفقاً لما ذكر موقع «يانكو ديزاين»، عقب خطوة الانتقال التدريجي نحو إنتاج سيارات كهربائية، استطلاعاً للرأي، لمعرفة ما أكثر ما يفتقده العملاء في السيارات المزودة بالوقود. وجاءت الإجابات لتكشف بأن «واحد من خمسة سائقين، أعربوا عن حنينهم لرائحة البنزين، مع التحول إلى قيادة السيارات الكهربائية، وزعم ما يقارب 70 % منهم، بأنه سيفتقد لرائحة البترول إلى درجة معينة».

وأشارت شركة «فورد» في بيان لها، إلى أن رائحة البترول أكثر شهرة من رائحة الجبن، ومشابهة تقريباً لرائحة الكتب الجديدة. ومع أن ذلك يبدو غريباً، إلا أنه صحيح، لكن هل يكفي ذلك لاستخدام هذا العطر بالفعل. من جهة أخرى، أعلنت الشركة، أن عطر «ماك أو»، لا يشبه رائحة البنزين بالكامل، إلا أنه يستقي بعض المميّزات المحدّدة للرائحة.