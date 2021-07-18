مبتكر فلبيني يحلّق أطول مسافة على لوح طائر

المصدر: إعداد: نهى حوّا

حطم مبتكر فلبيني من عشاق طائرات «الدرون» والسيارات الطائرة، الرقم القياسي العالمي لأطول طيران على متن لوح طائر، حيث ورد أن رحلته تجاوزت المسافة التي قطعها الفرنسي فرانكي زاباتا في عام 2016.

وأفاد موقع «غوود نيوز» الكندي أن الفلبيني، كيكسز منديولا، البالغ من العمر 40 عاماً، انطلق من الشاطئ بطائرته الشخصية التي سمَّاها «كونسبتو ميلينيا»، وحلّق لمدة سبع دقائق و22 ثانية، قاطعاً مسافة 2.89 كيلومتر.

ويُظهر الرجل في مقطع فيديو الذي تم تصويره في مقاطعة زامباليس في الفلبين في العاشر من يوليو الجاري، وهو يصعد إلى ارتفاع 30 قدماً فوق سطح الأرض، فوق المياه وقوارب الصيد، وبينما كانت المياه في الأسفل.

وبحسب ما ورد، فإن رحلته تجاوزت الرقم القياسي لموسوعة غينيس العالمية الذي سجله الفرنسي زاباتا في عام 2016 والذي طار على متن لوح نفاث عابراً مسافة 2.25 كيلومتر.

وقال الفلبيني المبتهج ومحترف رقص «الهيب هوب»: «أشارت بيانات رحلاتنا إلى أننا حققنا بالفعل 2.89 كيلومتر، ولم أصدق ذلك، لقد كان أكثر مما كنا نتوقعه». مضيفاً: «كان هدفنا الأصلي هو الطيران لمسافة 2.5 كيلومتر».

لم تعترف موسوعة غينيس بعد بهذا الإنجاز رسمياً، لكن تم إرسال الفيديو بالفعل من قبل فريق المخترع الفلبيني للتحقق من صحته.