فيديو..سعودي وزنه 500 كجم يروي معاناته مع السمنة المفرطة

المصدر: البيان

ظهر المواطن السعودي منصور الشراري، الذي يعاني من السمنة المفرطة ويشكو من تردي حالته الصحية، بسبب وزنه البالغ 500 كجم، في مقطع فيديو نشرته قناة الاخبارية حيث ظهر في حالة حرجة؛ إذ لقي مقطع الفيديو تفاعلاً كبيرًا مع حالته الصحية

وأوضحت قناة الإخبارية أن أزمة منصور الشراري، البالغ من العمر 40 عامًا، بدأت منذ 5 أعوام؛ حيث كان وزنه حينها 400 كجم، مشيرة إلى أن أحد الفرق الطبية حققت معه إنجازًا طبيًا فريد من نوعه، بعد إنزال وزنه إلى 250 كجم، ولكن بعد ظهوره على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب وصول وزنه إلى أكثر من 500 كجم.

ووجه منصور الشراري الشكر إلى وسائل الإعلام بعد تفاعلها مع حالته الصحية، مؤكدًا أنه يعاني من ضيق التنفس وقلة النوم وأشياء أخرى كثيرة بسبب فرط السمنة.

وقال منصور الشراري: «تم قبولي في مستشفى مدينة الملك فهد الطبية لحل مشكلتي وعلاجها»، موجهًا شكره لوسائل التواصل الاجتماعي بعد تفاعلهم الكبير مع حالته الصحية.

وتحدث منصور الشراري عن معاناته في أحد المستشفيات عندما ذهب لإجراء عملية «التكميم»، مؤكدًا أنه شعر بالرهبة من حديث الأطباء، فقرر الرحيل قبل إجراء العملية الجراحية.

فيديو.. سعودي وزنه 500 كجم يحكي معاناته مع السمنة المفرطةhttps://t.co/hPE6ORlTCL#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/dPSAerRE4D — صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 18, 2021