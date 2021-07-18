موظف يعتدي على طفل من ذوي الإعاقة في مصر

المصدر: البيان

أثار فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي غضبا واسعا في مصر، يظهر فيه موظف بإحدى جمعيات الأيتام وهو يعتدي على طفل من ذوي الإعاقة ويتيم من أبناء الجمعية.

وتم تصوير الفيديو من خلال كاميرات المراقبة في الجمعية بشبين الكوم بالمنوفية، داخل دورات المياه، حيث أصيب الطفل بجروح ونزيف من الفم والأنف، بعد اعتداء الموظف عليه بصورة وحشية. وفقا لوسائل إعلام مصرية.

وأكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنوفية إمام فوزي، أن واقعة الاعتداء على طفل داخل دار الأمل بشبين الكوم صحيحة، مشددا على أن الحادثة "مرفوضة شكلا وموضوعا".

وشدد على أن إدارة الجمعية المسؤولة عن الدار، اتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حول الواقعة، وحررت محضرا في قسم الشرطة.