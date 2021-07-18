فيديو الأرجوحة المرعبة.. تفاصيل ومصير سيدتين بعد سقوطهما من ارتفاع 2000 متر

المصدر: البيان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مدى الأيام الماضية مقطع فيديو مثيرا للذعر، تظهر فيه سيدتان خلال سقوطهما من أرجوحة مثبتة على حافة جبل شاهق يقارب ارتفاعه 2000 متر.

وكشفت تقارير أن الفيديو المرعب، للحادثة التي عُرفت باسم " الارجوحة المرعبة"، وقع في جمهورية داغستان الروسية.

وأوضحت التقارير وفقا لقناة الحرة ان العناية الإلهية أنقذت السيدتين لسقوطهما على منصة خشبية عند حافة الجبل ما منع سقوطهما في الوادي السحيق.

وعادت السيدتان إلى بر الأمان بعد أن أصبن برضوض وخدوش لا أكثر.

فيديو الأرجوحة المرعبة.. تفاصيل ومصير السيدتين بعد سقوطهما من ارتفاع 2000 مترhttps://t.co/mFq8gUkAM1#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/Axce6LuOfS — صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 18, 2021

ويُظهر الفيديو مجموعة من النساء المتجمعات حول الأرجوحة، التي ركبتها السيدتان، قبل أن يباشر الشخص المسؤول عنها بدفعها.

وبينما بدأ الدفع بشكل طفيف، أخذ ذلك الشخص بدفعهما بشكل أقوى، حتى اختل توازن الأرجوحة، ما قاد إلى ارتطام حافة المقعد بأحد أعمدتها، ومن ثم سقوط الراكبتين عنها بشكل يوحي للمشاهد بأنهما سقطن في عمق الوادي، وسط صراخ الحضور.

من جهتها، باشرت السلطات المحلية تحقيقا بالحادث، ما قد يؤدي إلى إزالة جميع الأراجيح المثبتة في مواقع خطرة.