أيرلندا الشمالية تسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها

المصدر: وكالات

سجلت إيرلندا الشمالية في المملكة المتحدة أعلى درجة حرارة في تاريخها.

وبلغت درجة الحرارة مستويات قياسية غير مسبوقة حيث تخطت 31 درجة مئوية في أعلى معدل يتم تسجيله في البلاد.

ووصلت درجة الحرارة في مقاطعة داون إلى 31.2 درجة مئوية.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إن هذا اليوم "السبت" تم تسجيله مؤقتا باعتباره اليوم الأكثر سخونة في العام حتى الآن في جميع دول المملكة المتحدة الأربع، حيث شهدت أيرلندا الشمالية أعلى درجة تم تسجيلها.

وأضاف أنه "كانت 30.8 درجة مئوية هي أعلى درجة حرارة مسجلة في أيرلندا الشمالية في 12 يوليو 1983 وفي 30 يونيو 1976".

وسجلت بلدة لينتون أون أوز الواقعة في شمال يوركشاير بإنجلترا 30.7 درجة مئوية، فيما وصلت الحرارة إلى 29 درجة في ويلز، كما تم تسجيل 28.2 درجة في ثريف، في دومفريز ومنطقة غالواي في اسكتلندا.