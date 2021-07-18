السعودية.. عرض بـ 5 ملايين ريال مقابل تأجير جمل

المصدر: البيان

أعلن فهد بن فلاح بن حثلين رئيس مجلس إدارة نادي الإبل السعودي والمنظمة الدولية للإبل ورئيس الاتحاد الدولي لبولو الإبل، عن تلقيه لعرض بقيمة 5 ملايين ريال سعودي مقابل تأجير "فحل" من الإبل يدعى "راكان" لمدة 3 سنوات.

وطلب بن حثلين عبر حسابه بتويتر، من متابعيه تقديم المشورة وآرائهم له بخصوص العرض المقدم.

وتباينت آراء المعلقين حول مؤيد ومعارض لفكرة تأجير "الفحول"، مشيرين إلى أن فكرة التأجير قد تضر بالقيمة السوقية مستقبلا.

فيما أيد بعض المتابعين فكرة التأجير، مؤكدين أنها تعد فرصة استثمارية ناجحة.