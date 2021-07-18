بيع عنقود عنب في مزاد بـ 12700 دولار

المصدر: وكالات

اشترى تاجر تايواني عنقودا من العنب الأحمر من نوع "روبي رومان" بنحو 12700 دولار أمريكي.

ودفع التايواني هسيه مينغ تا وهو صاحب سلسلة متاجر، 1.4 مليون ين ياباني (12700 دولار) لعنقود عنب في المزاد الافتتاحي لموسم القطاف باليابان مع بدء موسم الجني في مقاطعة إيشيكاوا، بحسب وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء (رسمية).

وفي تصريح صحفي، قال مينغ تا إنه يرغب بتعريف عنب "روبي رومان" للشعب التايواني، معتبرا أن السعر الذي دفعه يعد قليلا بالنظر إلى جهود المزارعين.

وعرضت العناقيد في افتتاح الموسم بسعر أعلى بـ 100 ألف ين (910 دولارات) مقارنة بسعر العام الماضي.

وبيع 253 عنقودا من هذا العنب إثر المزاد الافتتاحي.

وبدأت قصة هذا النوع من العنب عام 1995 عندما قدم مزارعون اقتراحا لمركز البحوث الزراعية في المقاطعة لإنتاج نوع ضخم من العنب الأحمر، وأجرى الباحثون عمليات انتقاء لإنتاج عنب مميز في حجمه وطعمه ولونه وسهولة زراعته على مدى 14 عاما حتى بات "روبي رومان" بمثابة كنز مقاطعة إيشيكاوا.

وفي عام 2008 عرض عنب "روبي رومان" للبيع لأول مرة، وذاع صيته باعتباره أغلى أنواع العنب في العالم بسعر 910 دولارات لعنقود يزن 700 غرام، وبمعدل 26 دولارا للحبة الواحدة.