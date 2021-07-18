أم تقتل طفلها المصاب بالتوحد لهذا السبب

المصدر: وكالات

قتلت أم، في تونس، طفلها المصاب بمرض التوحد بعد قيامه بتصرفات أثارت غضبها.

وتمكت الشرطة التونسية من الكشف عن جريمة قتل طفل يبلغ 11 عاما من قبل والدته بمنطقة الأمن الوطني بمدينة المستنير.

وأفادت إذاعة "موزاييك أف أم" بأن تقرير الطب الشرعي أكد أن الوفاة ناتجة عن عملية خنق للطفل حيث تمكنت فرقة الشرطة العدلية في ظرف وجيز من الكشف عن ملابسات الجريمة التي تبين أن أم الضحية هي من نفذها".

وأضافت، أن الأم اعترفت بارتكابها لهذه الجريمة نتيجة حالة الغضب والهستيريا التي انتابتها لتعمد الضحية القيام بتصرفات تثير غضبها، مع الإشارة إلى أن الطفل يعاني من مرض التوحد.