نظام للواقع الافتراضي يتيح الخروج إلى الفضاء

المصدر: دبي - البيان

ينتظر أن تكشف مؤسسة «روس كوسموس» الفضائية الروسية، في «معرض ماكس – 2021 الدولي للطيران والفضاء»، نظام «أوديسي» للواقع الافتراضي، الذي يتيح فرصة لمن يرتادونه للخروج إلى الفضاء المكشوف. حسب ما ذكر موقع روسيا اليوم، نقلاً عن المكتب الصحافي للمؤسسة الذي أضاف: «سيستخدم ضيوف المعرض جهاز محاكاة خاص، يعتمد نظام «أوديسي» للواقع الافتراضي، بغية الخروج إلى الفضاء المكشوف، حيث سينفذون مختلف العمليات خارج المركبة الفضائية أو المحطة الفضائية.

وأضاف أن جناح المؤسسة في المعرض، سيكشف كذلك عن أجهزة محاكاة قيادة مركبة «سويوز – إم إس» المأهولة، والتي ستسمح لضيوف المعرض بإيصال المركبة الفضائية المأهولة إلى مدار الأرض، والاقتراب من المحطة الفضائية، والهبوط على الأرض داخل كبسولة مأهولة».