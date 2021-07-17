أغلى شطيرة جبن في العالم

المصدر: دبي-البيان

يقدم مطعم بنيويورك الأمريكية وبالتحديد في قلب مانهاتن وجبة فريدة من نوعها، بشطيرة جبن غير اعتيادية مطعمة بجبن مطلي من الذهب، الأمر الذي اجتذب الكثيرين لمكان عُرف باستضافته العديد من الشخصيات المعروفة، أمثال مارلين مونرو، جاكلين كينيدي، آندي وارهول.

وبحسب موقع "سي إن بي سي"، فإنه وعلى الرغم من أن قائمة المطعم تأتي كأي كافتيريا أمريكية نموذجية، بتقديم السلطات والباستا والشطائر والميلك شيك والبرغر، إلا أن وجبة الجبن المطلي بالذهب تقدر بنحو 214 دولاراً.

في أكتوبر 2014، تم تقديم الشطيرة التي نظرت إليها موسوعة غينيس للأرقام القياسية باعتبارها أغلى شطيرة في العالم.

وجبة خفيفة، بسعر 214 دولارا تتكون من شريحتين من الخبز المحشية بنوع ممتاز من الجبن الممتاز والنادر الذي يتم استقاؤه من جنوب إيطاليا، وبعد نضوجها تغلف الشطيرة بغلاف ‏من الذهب الخالص عيار 24 قيراطا وتقدم الشطيرة مع الطماطم وحساء الكركند البحري في كوب ‏زجاجي من الكريستال. ‏

وللتنويه، فإن على الزبون طلب هذه الشطيرة قبل 48 ساعة، لكي يتسنى للطباخين الذين ‏أطلقوا عليها اسم "سيرينديبيتي 3" تيمناً باسم المطعم، إعداد هذه الشطيرة الفاخرة بالطريقة المناسبة.