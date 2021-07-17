قادمة من المستقبل.. "تيوريما" سيارة مبتكرة تعيد رسم ملامح القيادة الكهربائية

المصدر: إعداد: فاتن صبح

كشفت شركة "بينينفارينا" الإيطالية عن سيارة "تيوريما" المبتكرة بالكامل التي أعادت رسم ملامح الهيكل الخارجية للسيارات كما التصميم الداخلي من أجل مستقبل ذاتي القيادة كهربائي بالكامل. وتتميز السيارة التي تندرج في إطار تصور الواقع الافتراضي بهيكلها الفريد المشابه للحجرة مع تصميم داخلي قابل للتحويل ويتسم براحة عربة التخييم.

ويعتبر هيكل السيارة المبتكرة الحلقي المكور السلس أقرب إلى كبسولة هايبرلوب الأحدث أكثر منه شبيهاً بالسيارة التقليدية. ويمكن للمظهر الخارجي للسيارة أن يكون الأكثر لفتاً للانتباه إلا أن التصميم الداخلي هو ما يرسي أساس المفهوم بالكامل. وقد عمل مصممو "بينينفارينا" في كل من كامبيانو وشنغهاي على وضع تصميم وخلق أجواء داخلية تحث على الشعور بالراحة قبل الانطلاق في تصميم الهيكل الخارجي، وذلك بدءاً بالفوائد الأساسية للمنصة الكهربائية بالكامل، ومجموعة الدفع والحركة المدمجة اللامركزية والأرضية المفتوحة المسطحة.

وتبدأ التجربة مع سيارة "تيوريما" قبل الدخول إليها، ومع انفتاح اللوحة المركزية للستار الزجاجي وانزلاق الهيكل الخلفي الكلي للسيارة إلى الأعلى والأمام بما يتيح للركاب الدخول مشياً وكأنهم يسيرون عبر باب المنزل. ويتجه كل راكب إلى مقعده ترشده مجموعة من الأضواء المدمجة في أرضية السيارة، أما المقاعد الواسعة المتباعدة فتحتل مساحة سير في وسط الأرضية التي تعلو البطارية في حين أن اللوحة المركزية الزجاجية المنزلقة من الجوانب فتسمح للركاب السير بشكل طبيعي إلى داخل السيارة دون الاضطرار لطأطأة الرأس.

ومع أن طول السيارة يصل إلى 540 سنتيميتر إلا أن الشركة لم تنجر خلف حشوها بالمقاعد وزيادة عدد الركاب، بل اعتمدت على مزيج فريد من مقعد أمامي وحيد وصفين خلفيين يضم كل منهما مقعداً إلى اليمين وإلى اليسار. إضافةً إلى السماح بدخولها مشياً على الاقدام، يترك التصميم المميز حرية التحرك لكل راكب داخل السيارة. تجدر الإشارة إلى أن الصفين الخلفيين من المقاعد يمكن ضمها إلى بعض لتشكيل كرسي طويل للاستلقاء والاسترخاء، علماً انه باعتماد تلك الوضعية يتحول لون الزجاج المحيط إلى الداكن لخلق المزيد من أجواء الراحة. وتتناسق نماذج القيادة الفردية مع وضعيات داخلية مختلفة، بحيث يتيح نمط القيادة الذاتية المستقل بالكامل للسائق الالتفاف 180 درجة بالكرسي للتفاعل بحرية مع بقية الركاب في السيارة. كما تتمتع نظام تخفيف الاحتكاك لتحسين الأداء الهوائي.