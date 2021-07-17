ما حكم التبرع بالشعر لمرضى السرطان؟

المصدر: البيان

كشفت دار الإفتاء المصرية عن الحكم الشرعي المتعلِّق بالتبرع بالشعر لمرضى السرطان، ولا سيما الأطفال.

وأوضحت الدار، عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه "يجوز شرعاً للإنسان أن يتبرع بشيء من خصل شعر رأسه لمستشفى سرطان الأطفال بغرض صنع باروكة يلبسها أولئك الأطفال بعد أن تسبب العلاج الكيماوي في تساقط شعر رؤوسهم".

وقالت إن التبرع مأذون به في هذه الحالة لما فيه من المصلحة؛ وهي تخفيف الضرر النفسي الشديد على الطفل المريض الذي سقط شعره".

وأضافت أن مجرد وضع الشعر على الرأس دون وصله ليس من الوصل المحرم المنهي عنه، لأن النهي إنما هو في وصل الشعر بالشعر، وكذلك لكون الطفل دون سن التكليف فلا يتعلق به التحريم.