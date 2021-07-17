أصغر رائد فضاء يرافق بيزوس في رحلته

المصدر: (واشنطن - أ ف ب)

عندما يشارك الشاب أوليفر دايمن (18 عاماً) في 20 يوليو المقبل إلى جانب الملياردير جيف بيزوس في الرحلة الأولى للمركبة الفضائية التابعة لـ«بلو أوريجين»، سيصبح أصغر رائد فضاء في التاريخ على ما أعلنت الشركة أول من أمس.

ويحمل أوليفر دايمن الذي أنهى دراسته الثانوية عام 2020 رخصة طيار خاص، وهو أول مسافر في رحلة «بلو أوريجين» دفع ثمن تذكرته، لكنه ليس الفائز مقابل 28 مليون دولار بالمزاد للحصول على مقعد في المركبة، وأفادت الشركة أن هذا الراكب طلب عدم الكشف عن هويته، وسيسافر في مهمة مستقبلية.

ويشكّل الإعلان «بداية العمليات التجارية» لمركبة «نيو شيبرد» التابعة لـ«بلو أوريجين»، وفق ما قال رئيس الشركة بوب سميث. واعتبر أن «أوليفر يمثل جيلاً جديداً من الأشخاص الذين سيساعدون في بناء طريق إلى الفضاء».

وستتيح المشاركة في رحلة «نيو شيبرد» لأوليفر دايمن تحقيق حلم حياته، إذ إنه مفتون بالفضاء والقمر والصواريخ، منذ أن كان في الرابعة من عمره.